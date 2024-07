Após sábado e domingo com temperaturas negativas em algumas áreas, o Rio Grande do Sul deve começar a semana com muito frio. Há chance de nevar na Serra entre a sexta (12) e o sábado (13), com temperaturas abaixo dos 5ºC nos dias anteriores. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de temperaturas baixas que valem para quase todo o Estado, com exceção da fronteira com Santa Catarina, válido até o dia 10 de julho.