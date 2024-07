Está previsto para o começo de agosto o funcionamento do novo radar meteorológico do Rio Grande do Sul. O equipamento chegou ao Estado há pouco mais de um mês, e a torre que vai recebê-lo está em obras. Ele será instalado em Montenegro, no Vale do Caí, de forma a abranger maior área de cobertura na região metropolitana de Porto Alegre, além dos vales do Taquari, Caí, Sinos, Rio Pardo e parte da serra gaúcha.