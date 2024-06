Apesar de os últimos dias de maio contarem com a presença do sol no Estado, a primeira semana de junho começa com tempo nublado e previsão de mais chuva. Segundo a Climatempo, mesmo chovendo, os índices serão baixos e não há previsão de temporais em nenhuma região. O tempo deve ficar fechado em Porto Alegre e na Região Metropolitana, nos vales e no Litoral Norte.