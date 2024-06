O governo estadual instalou o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática durante uma reunião no Palácio Piratini, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (26). O grupo é formado por 43 pesquisadores e especialistas de instituições do Rio Grande do Sul, outros Estados brasileiros e do Exterior (veja a lista completa no fim da reportagem). A iniciativa também terá espaço para consultores de fora do comitê.