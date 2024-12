NBB terá 15 jogos em três dias e duas Mega Rodadas da Virada

Em tempos de Mega da Virada, o Novo Basquete Brasil viverá um final de ano agitado. Após o encerramento do primeiro turno e a definição dos oito participantes da Copa Super 8, o NBB terá 15 jogos entre os dias 27 e 29 de dezembro. Serão sete partidas nesta sexta-feira (27), uma no sábado (28) e mais sete no domingo (29).