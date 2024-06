A previsão para esta quinta-feira (20), data que marca o começo do inverno, é de instabilidade em grande parte do Estado. No Noroeste, no Norte, na Serra, nos Vales, no Litoral Norte e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, o tempo fica nublado e com chance de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura continua amena em todo o RS.