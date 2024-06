Com o cancelamento dos contratos de servidores terceirizados em diversos Estados brasileiros, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está trabalhando de forma reduzida desde o último sábado (15). Porto Alegre agora, conta com um meteorologista na função de previsor. Segundo o coordenador do Distrito Meteorológico de Porto Alegre, Marcelo Schneider, atividades não serão interrompidas, mas a operação sofre dificuldades.