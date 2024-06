A Itália enfrenta a primeira onda de calor do verão no país, com temperatura que alcança os 40ºC. Para minimizar a situação, as autoridades do país instalaram árvores em vasos nesta sexta-feira (21) e moradores e turistas se refrescam nas fontes da cidade. Cidades como Roma e Palermo foram colocadas em alerta vermelho pelo Ministério da Saúde deixou várias cidades em alerta vermelho.