A chuva que assola o Rio Grande do Sul desde o final de abril, com poucos dias de trégua, persistirá no final de junho e deve se estender por julho. Até o final do mês, não há perspectiva de entrada de massa de ar seca e definitiva no RS, segundo Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMet/UFPel).