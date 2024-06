A Defesa Civil do RS emitiu, nesta quarta-feira (19), um alerta de risco de inundação nos principais rios do Estado, entre eles estão Taquari, Jacuí, Caí, Antas e Pardinho, além do Guaíba. A previsão de chuva intensa nos próximos quatro dias - que pode ultrapassar os 150mm nos Vales, Missões e Região Central - aponta ainda para a possibilidade de extravasamentos em cursos d’água em todo o território gaúcho, alertou o órgão.