Os impactos decorrentes da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio devem contribuir para influenciar as políticas públicas ambientais em todo o Brasil. Em entrevista ao Gaúcha+ desta quinta-feira (6), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, salientou que é necessário combater o negacionismo climático e adaptar o modelo de vida nas cidades às mudanças climáticas e riscos envolvidos.