O levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae RS) aponta que em torno de 600 mil micro e pequenas empresas foram afetadas diretamente ou indiretamente pelas enchentes que atingiram o Estado no último mês – o número considera, também, o entorno, estradas, acessos, aeroporto e turismo.