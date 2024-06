Depois de alguns dias de temperatura elevada e tempo firme, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul no próximo final da semana. A Defesa Civil do Estado emitiu um comunicado informando que deverá haver chuva intensa entre os dias 14 e 17 de junho. Algumas regiões, afirmou a Sala de Situação neste domingo (9), podem registrar volumes superiores aos 100 milímetros no período, o que é considerado um valor alto.