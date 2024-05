O tempo volta a ficar instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21). A atuação de baixa pressão atmosférica com a circulação de vento úmido, deixa o tempo carregado entre a Fronteira Oeste e o Sul do RS. No Noroeste, na Campanha e nas Missões, a instabilidade começa a aparecer desde a madrugada. Nestas regiões, durante a tarde, o sol aparece entre nuvens, porém, chove em períodos alternados do dia. Na Região Metropolitana, nos Vales e na Serra, chove a qualquer momento do dia.