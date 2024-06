O Rio Grande do Sul tem três novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos para esta terça-feira (28). No total, há cinco avisos ativos no território gaúcho – dois deles iniciaram ainda na noite de segunda-feira (27). Eles indicam risco de chuva intensa, vento costeiro e neve principalmente em municípios da metade leste e do sul do Estado.