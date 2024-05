O frio continua presente em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28). O ciclone extratropical se afasta para alto-mar, porém, a condição ainda é de chuva fraca a moderada no Litoral, principalmente durante a manhã. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, o dia pode começar com chuva fraca e, à tarde, há possibilidade de garoa. Na Serra, no Norte e no Sudoeste, o tempo segue nublado e com períodos de garoa. Na Fronteira Oeste e no Noroeste, o dia será de sol entre nuvens e tempo firme, com períodos de nebulosidade.