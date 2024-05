Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande estão entre as cidades gaúchas que devem ter chuva intensa e rajadas de vento acima de 90 km/h, provocadas pela formação de um ciclone extratropical na costa do Estado. A previsão de temporais fez inclusive com que a Capital e os dois municípios da Região Sul suspendessem suas atividades escolares nesta segunda (27) e terça-feira (28).