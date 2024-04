O alto volume de chuva sobre o Rio Grande do Sul preocupa a população gaúcha. Em Faxinal do Soturno, na Região Central, e em Lagoa Bonita do Sul, no Vale do Rio Pardo, a chuva soma mais de 200 milímetros nas últimas 24 horas. A média mensal esperada para esses municípios era 155 e 143 milímetros, respectivamente. Especialistas alertam que em algumas regiões o volume total de chuva pode chegar aos 300 milímetros.