O tempo instável marca a terça-feira (16) no Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical que se desloca pela Argentina, chega à noite ao Estado. Devido ao ar frio, a temperatura diminui ao longo do dia. Na Região Metropolitana, no Norte, na Serra e no Litoral Norte, nos Vales e na Região Central, a condição é de pancadas de chuva ao longo do dia. Na Fronteira Oeste, o tempo fica mais firme, com garoa pela manhã. Nas demais regiões, a previsão é de chuva na primeira metade do dia, com a instabilidade perdendo força conforme o dia avança.