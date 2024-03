Apesar dos eventos extremos, como ondas de calor e fortes tempestades, o Rio Grande do Sul fecha o verão dentro do esperado para a estação, que encerra nesta quarta-feira (20), à 0h6min. Em geral, as anomalias de temperatura e chuva não foram tão significativas quanto o previsto. Ainda assim, a atuação do El Niño e das mudanças climáticas são notáveis em alguns episódios destacados durante a estação.