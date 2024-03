A quarta-feira (20) será de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul, por conta do ingresso de uma frente fria no território gaúcho. Na Fronteira Oeste, na Campanha e na Região Sul haverá muita nebulosidade, chuva e possibilidade de temporais. Já na Região Metropolitana, na Serra, nos Vales, no Norte e nas Missões o sol aparece durante o dia, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.