Após um debate que durou praticamente 15 anos, um grupo de cientistas decidiu que ainda não está na hora de declarar o início do Antropoceno, período da história geológica da Terra que compreenderia as mudanças causadas pela humanidade no planeta. Segundo a Folha de S. Paulo, a proposta rejeitada também incluia uma hipótese de data e local em que a fase histórica teria começado.