Lotéricas têm filas em Porto Alegre no último dia de apostas para a Mega da Virada

Fluxo de pessoas era tranquilo no início da manhã, mas se intensificou com o passar das horas.

Na Praça XV, no Centro da Capital, Morgana Melatti, que trabalha em uma lotérica, demonstrou uma boa expectativa: a casa já premiou, nesta semana, um apostador com R$ 12 mil na quina . Por isso, acha que o lugar está dando sorte.

Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira um valor recorde do prêmio da Mega da Virada: R$ 600 milhões. O sorteio está programado para as 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser realizadas até as 18h do mesmo dia.