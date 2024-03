O feriadão de Páscoa será de calor na maior parte do Rio Grande do Sul. Na Sexta-Feira Santa (29), o sol predomina, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no final da tarde nas regiões Norte, Vales, Metropolitana, Serra e Missões. Isso ocorre por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica que se intensifica no litoral gaúcho e favorece a ocorrência de chuva.