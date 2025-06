Inzaghi se despede da Inter de Milão após vice da Liga dos Campeões e deve assumir o Al-Hilal

Chegou ao fim nesta terça-feira a passagem vitoriosa do técnico Simone Inzaghi pela Inter de Milão. Depois de uma temporada com final frustrante ao perder os títulos da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain na final e do Italiano diante do Napoli na última rodada, o treinador divulgou uma carta de adeus no site oficial do clube. Ele deve aceitar a tentadora proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Apesar das marcantes derrotas nesta reta final de temporada, como os 5 a 0 para os franceses, em Munique, no sábado, Inzaghi deixa a Inter com respeito e admiração da torcida por causa das seis conquistas em Milão: um título do Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália.

"Querida família Nerazzurri, chegou a hora de me despedir deste clube depois de uma jornada de quatro anos, durante a qual dei tudo de mim. Todos os dias, dediquei meu primeiro e último pensamento à Inter. Fui retribuído com profissionalismo e paixão pelos jogadores, técnicos e todos os funcionários do clube", iniciou seu discurso de adeus.

Inzaghi aproveitou para lembrar dos troféus erguidos com a equipe. "Os seis troféus conquistados, incluindo o Scudetto della Seconda Stella, juntamente com a trajetória na Liga dos Campeões da Uefa em 2023 (perdeu ma final para o Manchester City) e há alguns dias, são uma evidência tangível de quanto meu trabalho foi apoiado por uma comunhão de intenções com minha equipe e com cada membro da Inter", frisou, satisfeito com seu trabalho.

Depois da saída de Jorge Jesus e o comando interino de Mohammad Al-Shalhoub, o Al-Hilal não mediu esforços para buscar Inzaghi, que deve ser anunciado ainda esta semana. Ele definiu o adeus à Itália como "um dia difícil."