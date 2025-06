Que fim levou a proposta de planta-piloto de hidrogênio verde no RS?

Energia limpa é base para obtenção do hidrogênio verde. Jefferson Botega / Agencia RBS

No dia em que o governo do Estado anunciou um edital com até R$ 102 milhões para projetos de hidrogênio verde, um dos recados dados pelo secretário da Casa Civil, Artur Lemos, foi de que não haveria interesse em plantas-piloto.

Um plano assim havia sido proposto, ainda em 2023, pela Rede Brasileira de Pesquisa e Inovação (RBCip), que funcionaria nas instalações do Tecnopuc em Viamão. Ao apurar qual é a situação da planta, a coluna descobriu que já está funcionando... no Mato Grosso do Sul.

Em nota à coluna, a rede informa que "a usina de hidrogênio verde no RS não avançou porque o desenvolvimento foi prejudicado pela crise humanitária enfrentada pelo Estado, com a enchente em 2024, e pela falta de apoio da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)".

Ainda conforme a RBCip, foi transferida para o Mato Grosso do Sul, "com total apoio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)". Desde o mês passado, a usina produz uma tonelada de hidrogênio verde por mês, no período inicial de funcionamento.

A RBCip informa, ainda, que "continua disposta a investir no RS, levando sua expertise e conhecimento técnico, desde que haja apoio de instituições públicas e privadas para a instalação da usina. Um dos diferenciais da proposta é uso de água de esgoto como base, porque um dos pontos vulneráveis da rota do hidrogênio verde é exatamente a necessidade de grande volume de H2O para a eletrólise que separa hidrogênio de oxigênio.

Memorandos existentes em hidrogênio verde que são potenciais candidatos ao edital

White Martins (dezembro/21) Enerfin (março/22) Ocean Winds (junho/22) Neoenergia (agosto/22) Prefeitura de Rio Grande (fevereiro/23) Green En.IT e Ventos do Atlântico (maio/23) CMPC (setembro/23) Equinor-Portos RS (setembro/23) CPFL Energia (setembro/23) Arpoador Energia e Mitsubishi Power (agosto/2024)

O que é hidrogênio verde

É um combustível produzido por um processo conhecido como eletrólise, que exige grande volume de água e de energia. Para obter hidrogênio, o processo básico é separar as moléculas da água (H2O), ou obter de forma individualizadas hidrogênio e oxigênio. O "verde" é referência ao uso de fontes limpas de energia, em oposição ao "cinza", que tem fonte fóssil. Seu uso mais conhecido é para abastecer veículos, mas também pode ser usado para geração de energia e até calor para prédios.

*Colaborou João Pedro Cecchini