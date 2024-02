Nesta quarta-feira (21), o tempo fica firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O ar seco continua atuando no Estado, sustentado por uma área de baixa pressão que já se afastou para o oceano, o que desfavorece a formação de nuvens carregadas. No Norte, em áreas próximas da divisa com Santa Catarina, podem ocorrer pancadas de chuva mal distribuídas no fim do dia. No Litoral Norte, por conta do vento úmido vindo do oceano, chove à tarde.