O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (5). Isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão sobre o território gaúcho. No entanto, chuva rápida e isolada pode ocorrer, sobretudo no fim do dia na Região Metropolitana, no Litoral Norte, no Litoral Sul e na Serra. Enquanto em Porto Alegre e região, o volume não passa de 4mm, na área litorânea será de 10mm. Para quem está veraneando nas praias do Estado, é importante ficar atento, pois o mar fica agitado por causa da circulação de vento associada à alta pressão.