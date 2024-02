No próximo dia 2 de fevereiro, considerado o Dia Mundial das Áreas Úmidas, o decreto que oficializa a criação do Parque Natural Municipal da Barra do Rio Grande, no sul do Estado, finalmente será assinado. O projeto estabelece como Unidade de Conservação (UC) uma área de 439,66 hectares, localizada na Praia do Cassino, formada por diferentes ecossistemas. Os principais benefícios da iniciativa estão ligados à preservação da biodiversidade local.