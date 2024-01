No episódio desta semana, o podcast Radar de Inovação conhece a startup ESG Now, que oferece uma plataforma digital que reúne as ferramentas necessárias para uma gestão fundamentada em todos os pilares da sigla. O apresentador Tércio Saccol recebe no estúdio da redação o CEO da empresa, Elias Neto, para falar sobre sustentabilidade nas empresas e como aplicar as diretrizes do conceito ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).