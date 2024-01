Um cavalo-marinho da espécie Hipocampus reidi deu luz a mais de 300 filhotes no Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nesta terça-feira (16). O momento foi registrado pela líder de manejo do aquário, Tamiane Laffer, em um vídeo que mostra o macho adulto expelindo os filhotes. De acordo com a instituição, os cavalos-marinhos são a única espécie em que é o macho quem choca e dá a luz aos filhotes.