Em 2023, o Brasil bateu recorde de ocorrências de desastres hidrológicos e geohidrológicos, conforme dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O Rio Grande do Sul concentrou grande parte dos alertas emitidos e o maior percentual de mortes. O Estado registrou 56% (74 óbitos) do total de óbitos associados a eventos relacionados à chuva no país.