O tempo continua instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20). Apesar da frente fria estar se deslocando para o mar, a forte variação do vento e a circulação de ar para o continente favorecem a instabilidade em todo o Estado. Porto Alegre e Região Metropolitana, no entanto, não devem ter chuva. No Noroeste, o tempo fica firme na maior parte da quarta-feira, com a possibilidade de pancadas isoladas de chuva.