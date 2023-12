A participação do Rio Grande do Sul na COP28 é tema do quarto episódio do podcast GZH na COP28. O programa recebe a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e a coordenadora da Assessoria do Clima do RS, Daniela Muller de Lara, para falar sobre os objetivos do Estado no evento que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.