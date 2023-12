As expectativas dos movimentos ambientalistas em relação aos problemas ecológicos do Brasil são o tema do segundo episódio do podcast GZH na COP28. Em meio à seca histórica na Amazônia e o desmatamento no Cerrado, o enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes entrevista Camilla Jardim, porta-voz do Greenpeace em território brasileiro: