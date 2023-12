A sustentabilidade como aliada do lucro nos negócios é tema do segundo episódio do podcast GZH na COP28. Para falar sobre o assunto, o enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes entrevista Davi Bomtempo, gerente-executivo de meio ambiente e sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Domingos Antônio Velho Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).