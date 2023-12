O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou nesta sexta-feira (1), durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), realizada em Dubai, as ações que integram o chamado Plano para a Transformação Ecológica elaborado pelo governo. Segundo ele, o programa vai demandar investimentos entre US$ 130 bilhões a US$ 160 bilhões por ano ao longo da próxima década e tem potencial para criar entre 7,5 milhões e 10 milhões de empregos, envolvendo projetos em segmentos como bioeconomia, agricultura e infraestrutura.