Um ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria serão responsáveis por vento forte e temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul durante o Natal. O Estado tem enfrentado instabilidade nos últimos dias: a chuva em Cachoeira do Sul, na Região Central, na sexta-feira (22), fez o município decretar situação de emergência. Santa Maria e São Francisco de Assis, na mesma região, também contabilizam estragos por conta da precipitação e chuva de granizo.