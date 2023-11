No sábado (18), devido à circulação de vento úmido e à baixa pressão atmosférica que atua no Rio Grande do Sul, o dia será de chuva em boa parte do Estado. No norte gaúcho a previsão é de temporal, com chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento. Na Fronteira Oeste, no Vale do Rio Pardo, na Região Central e na Região Metropolitana chove intensamente, mas não chega a ter tempestade. Nas demais áreas, a chuva ocorre em forma de pancadas, alternadas com períodos de céu nublado e tempo mais seco.