O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de temporal no Rio Grande do Sul, válidos de quinta-feira (9) até sexta-feira (10). A área marcada em laranja – que representa maior risco – abrange o Norte, Noroeste e Fronteira Oeste e permanecerá até as 10h desta sexta-feira (10). Para as regiões, são esperados temporais.