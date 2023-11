O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para risco de temporal no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (2) e sexta-feira (3). O marcador vermelho, que abrange o norte e noroeste do Estado, assim como o laranja, que engloba a Fronteira Oeste, a Campanha e a Região Central, é válido até as 9h de sexta-feira (3). Já o alerta de tempestade laranja, que inclui o Noroeste, a Serra, o Norte, o Litoral, a Região Metropolitana e o Sul, estende-se até 21h de sexta (3).