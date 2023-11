A seca histórica que atinge a região amazônica desde setembro reduziu o nível dos rios, prejudicou o transporte pluvial e transformou a paisagem de Manaus. Por conta do recorde de queimadas, a população passou a conviver com nuvens de fumaça. Em razão da seca extrema – acentuada pelo desmatamento e pelo fenômeno El Niño –, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 55 dos 62 municípios do Estado.