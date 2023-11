Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, defendeu que o debate sobre a volta do horário de verão não deva considerar apenas a economia de energia, mas também as mudanças nos hábitos da população. A medida de suspensão ocorreu em 2019, no governo de Jair Bolsonaro e foi mantida pelo governo Lula, alegando que a volta não traria impacto significativo na geração e consumo de energia.