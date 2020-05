Com a Palavra Pandemia ameaça indígenas, "mas não é um Deus nos acuda generalizado", diz Ailton Krenak Líder dos crenaques e autor de "Ideias para Adiar o Fim do Mundo" relaciona covid-19 a nossa relação com natureza e animais, critica o governo e sentencia: "Vamos sobreviver, mas precisamos pensar sobre o impacto que causamos no planeta"