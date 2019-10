Drama ambiental Greenpeace derrama "óleo" no Palácio do Planalto em ato contra manchas de petróleo no Nordeste; 19 ativistas são detidos Para simular poças de petróleo, despejaram no chão um líquido feito com uma mistura de amido de milho, farinha de tapioca, óleo de amêndoas, água e corante