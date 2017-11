Divulgação, Corsan

Será dada nesta sexta-feira (3) a ordem de início para a construção de um reservatório de 3 mil metros cúbicos de água na Aldeia do Papai Noel, em Gramado. O objetivo é dobrar a capacidade de reserva da cidade, que passa para 6.930 metros cúbicos.

O investimento anunciado é de R$ 3,6 milhões, com recursos próprios da Corsan. A previsão é de que a obra seja executada em quatro meses.

O projeto também compreende a instalação de tubulações e urbanização da área, com a execução de pavimento, colocação de gramado e portões. No contrato, também está prevista a doação de 1.650 mudas ao Horto Municipal.

De acordo com a prefeitura de Gramado, está confirmada a presença do governador José Ivo Sartori para o ato, marcado para as 11h, no centro administrativo.

Histórico de falta de água

No final do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o plano de saneamento do município, válido por quatro anos, que apontava que a demanda em Gramado era maior do que a oferta.

No último Natal e Ano-Novo, a justificativa da Corsan para a falta de água foi o aumento da demanda no período em que o município recebe mais turistas.

Em maio, a Justiça determinou que a Corsan aumentasse em 15% a reserva de água tratada em oito meses e cobrou o licenciamento para a instalação desta nova adutora Canela-Gramado em dois meses, além de cronograma de substituição de redes com altos índices de perdas. A Justiça atendeu a pedido do Ministério Público, que ajuizou ação civil pública contra o município e a Corsan no dia 9 de março.

A prefeitura de Gramado também cobrou no início do ano uma série de medidas de investimentos de curto, médio e longo prazo nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.