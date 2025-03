Irmãs que morreram em acidente de trânsito são sepultadas em São Leopoldo

Automóvel invadiu residência situada às margens da BR-116. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Bruna Vitória Silva dos Santos, 22 anos, e Paula Aísa Silva dos Santos, 26, foram sepultadas na manhã desta quinta-feira (20) no Cemitério Municipal Pedro Carlos Becker (Feitoria), em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

As irmãs morreram em um acidente de trânsito na madrugada de quarta-feira (19), quando o carro que elas estavam atingiu uma casa às margens da BR-116.

As vítimas foram veladas na capela de uma funerária no centro de São Leopoldo, entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta.

A cerimônia foi exclusiva para amigos e familiares, que optaram por não comentar o acidente. As duas nasceram e moravam em São Leopoldo.

Câmeras de monitoramento

Imagens de câmeras de monitoramento que registraram o veículo no momento do acidente foram obtidas pela Polícia Civil, que investiga as causas da colisão.

Além das gravações, que podem elucidar a dinâmica da colisão, a polícia também espera o trabalho pericial avaliar a causa da morte das irmãs.

— Junto da perícia, será possível concluir se houve algum fator externo que possa ter contribuído (com o acidente), falha mecânica, mal súbito ou outra causa — explicou a delegada Cibelle Savi, titular da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo.

O acidente

Por volta das 3h de quarta, o carro – com placas de São Leopoldo – seguia no sentido Capital-Interior, quando saiu da rodovia, invadiu a Avenida Getúlio Vargas e atingiu uma residência na esquina da Avenida Oitavo BC. Com o impacto, os moradores do imóvel acordaram, mas não se feriram.

Segundo apuração da Rádio Gaúcha, as duas irmãs naturais de São Leopoldo estariam voltando de uma festa em Novo Hamburgo, de onde teriam saído por volta das 2h20min, cerca de 40 minutos antes do acidente. Conforme a PRF, elas estavam sem cinto de segurança. A 1ª Delegacia da Polícia Civil de São Leopoldo investiga o caso.