"Foi um barulho muito alto, parecia um trovão", diz testemunha sobre acidente que causou a morte de irmãs em São Leopoldo

O acidente de trânsito que resultou na morte de duas irmãs em São Leopoldo, no Vale do Sinos, interrompeu a madrugada tranquila de funcionários de um posto às margens da BR-116, na quarta-feira (19).

Atendente do estabelecimento há um mês, Kathleen Silva, 27 anos, estava no intervalo quando ouviu a colisão, por volta das 3h.

— A rodovia estava bem calma e tudo foi muito rápido. Quando fui lá (no acidente), vi o carro na sala e o outdoor partido ao meio , então entendi que elas passaram dentro do outdoor antes de atingir a casa — acrescentou Kathleen, que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em busca de uma nova casa

Vânia mora de aluguel há quatro anos no imóvel, período que relata ter visto inúmeros acidentes, nenhum deles causador de danos à casa. No local, vive com o filho, de 21 anos, que estava no trabalho quando ocorreu a colisão.