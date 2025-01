Mesmo com previsão de tempo instável, freeway deve ter movimento intenso rumo ao Litoral Norte 

Retorno do Litoral registrou movimento na freeway em 5 de janeiro.

Mais de 100 mil veículos devem trafegar pela freeway rumo ao Litoral Norte entre esta sexta-feira (24) e o sábado (25). A previsão da concessionária CCR ViaSul é de que a maior parte deste fluxo seja registrada ainda na sexta, com quase 58 mil veículos. Cerca de 43 mil devem utilizar a rodovia em direção às praias ao longo do sábado.

Com isso, a recomendação de horários para viajar compreende a sexta, antes das 15h, e o sábado, após o meio-dia.

A expectativa de movimento intenso na rodovia se mantém alta mesmo com previsão de instabilidade neste final de semana no Rio Grande do Sul. Há chance de pancadas de chuva e até temporais nos próximos dias.