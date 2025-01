Veraneio impulsiona abertura de vagas de emprego no Litoral Norte; empresários apontam dificuldade para conseguir profissionais

Somente na regional de Osório da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), que agrupa os municípios de Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-lá, eram 618 vagas abertas no início desta semana , sendo 353 permanentes , 258 temporárias , cinco para menor aprendiz e duas para estágio .

Metade das vagas exige somente o Ensino Fundamental e, em 83% dos casos, a experiência na função não é imprescindível. Segundo o dono do mercado Riali, em Capão da Canoa, que abriu seis novas vagas nessa semana, encontrar profissionais com qualificação é complicado.

Setores com mais oportunidades

Com menos vagas abertas, o setor hoteleiro também aponta dificuldades para preencher as equipes na alta temporada. O Capão Praia Hotel, na RS-407, tem sete funcionários fixos e mais quatro temporários para suprir a alta demanda. No entanto, os temporários em geral são trabalhadores de anos anteriores que retornam somente para o verão. Neste momento, apenas uma vaga, para recepcionista, está aberta no hotel.